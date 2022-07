Putin: restrições das sanções contra Rússia implicam grandes perdas para quem as impõe

“Como se sabe, as empresas de energia russas são parceiras confiáveis e responsáveis. Ao mesmo tempo, devido aos apelos do Ocidente de abandonar os recursos energéticos russos, os mercados mundiais estão se agitando como antes”, constatou o presidente.

Os europeus, nota Putin, estão tentando substituir o combustível da Rússia, mas isso provoca a alta nos preços de gás.

“Sim, nós sabemos que os europeus buscam substituir os recursos energéticos russos, porém o resultado de tais ações é esperado: é a alta nos preços no mercado spot e o aumento do custo dos combustíveis para consumidores finais, inclusive para as casas.”

Tudo isso, de acordo com suas palavras, “demostra mais uma vez que as restrições das sanções em relação à Rússia implicam perdas maiores aos países que as impõem”.

O posterior uso da política sancionatória pelo Ocidente pode resultar em consequências catastróficas no mercado energético global, na opinião do mandatário russo.

Panorama internacional Ocidente tenta impor ‘liberalismo totalitário’, mas países ‘cansaram de se ajoelhar’, diz Putin

Mesmo assim, ressaltou o chefe de Estado russo, as companhias energéticas russas devem se preparar para o embargo petrolífero da União Europeia.

Graças às ações do Banco Central e às medidas tomadas pelo gabinete dos ministros da Rússia, a “guerra-relâmpago” econômica do Ocidente contra o país fracassou, disse Vladimir Putin, mesmo tendo admitido que as sanções estão prejudicando a economia russa, com muitos riscos permanecendo.

Por isso, de acordo com suas palavras, as autoridades russas devem monitorar com muita atenção a situação atual, como se desenvolve, e propor e realizar a tempo as medidas que garantam a estabilidade da economia.

Acrescentou também que o setor energético russo deve elaborar planos de longo prazo, desenvolvendo exportações para leste e sul.





