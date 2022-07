O chefe da Estônia aprovou a criação de uma nova coalizão governante no país

HELSINQUE, 8 de julho – RIA Novosti. O presidente da Estônia, Alar Karis, aprovou a criação de uma nova coalizão governante no país, observando que a renúncia do antigo governo é totalmente consistente com o espírito da constituição da república.

Os líderes do Partido Reformista, do Partido Social Democrata e do Partido Isamaa chegaram a um acordo de princípio na sexta-feira para formar uma nova coalizão de governo.

Segundo o presidente, a demissão do antigo governo em tal situação está em plena sintonia com o espírito da Constituição.

“Os políticos têm dias ocupados pela frente. Está de acordo com o espírito da constituição que, em tal situação, o antigo governo renuncie e um parlamento de emergência seja convocado para criar as bases para a formação de um novo governo”, disse Karis a Delfi em Sexta-feira.

De acordo com a lei, após a renúncia do antigo governo, o primeiro-ministro, o líder do Partido Reformista, Kaya Kallas, deve anunciar no Parlamento que está renunciando. Depois disso, o presidente Alar Karis a nomeará como a nova candidata a primeiro-ministro. Então Kallas fará um discurso no parlamento sobre a nova coalizão governante, e os parlamentares devem aprovar seu mandato. Se isso for feito, Kaya Kallas apresentará o novo governo ao presidente Karis.

Em 3 de junho, a primeira-ministra Kallas pediu ao presidente Alar Karis que removesse os sete ministros que representam o Partido do Centro no governo, incluindo os chefes do Ministério das Relações Exteriores e do Interior, e também anunciou que estava começando a formar uma nova coalizão governante. Karis assinou um decreto sobre a renúncia de ministros. O Partido Reformista propôs iniciar conversas de coalizão entre o Partido Social Democrata e o Partido Isamaa.