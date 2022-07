Irã nega alegação sobre apreensão de armas e acusa Reino Unido de ser 'cúmplice' na guerra do Iêmen

Ontem (7), o Reino Unido anunciou, pela primeira vez, que nos dias 28 de janeiro e 25 de fevereiro uma fragata da Marinha Real britânica apreendeu armas iranianas de lanchas operadas por contrabandistas em águas internacionais ao sul do Irã, conforme noticiado.

As armas apreendidas incluíam mísseis terra-ar e motores para mísseis de cruzeiro de ataque terrestre. Segundo o comunicado do governo britânico, “esta foi a primeira vez que um navio de guerra da Marinha britânica interditou um navio que transportava armas tão sofisticadas do Irã“.

Ainda de acordo com o comunicado, as respectivas análises técnicas revelaram que o material bélico é do mesmo tipo de mísseis usados ​​pelos houthis do Iêmen para atacar alvos da Arábia Saudita.

#BREAKING: In early 2022, UK Royal Navy ship HMS Montrose seized #Iran weapons from speedboats being operated by smugglers. The weapons seized included surface-to-air-missiles and engines for land attack cruise missiles. 1/2https://t.co/8F5JvyFFBo — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) July 7, 2022

URGENTE: No início de 2022, o navio HMS Montrose da Marinha Real do Reino Unido apreendeu armas do #Irã de lanchas operadas por contrabandistas. As armas apreendidas incluíam mísseis terra-ar e motores para mísseis de cruzeiro de ataque terrestre.

Nesta sexta-feira (8), Teerã rejeitou nesta a alegação britânica das apreensões e que elas seriam para o Iêmen.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanani, disse que a decalração do Reino Unido era “infundada”, acusando Londres de ser cúmplice na guerra no Iêmen, uma vez que as vendas anteriores de armas britânicas para a Arábia Saudita não lhe deram “autoridade moral para fazer uma reclamação contra a República Islâmica”, disse o porta-voz citado pelo The Defense Post.

Reino Unido não alinha com EUA na questão do Iêmen e mantém vendas de armas à Arábia Saudita

“Ao vender continuamente armas avançadas para a autoproclamada coalizão militar contra o povo indefeso do Iêmen, Londres tem sido parceiro na guerra e na agressão contra o Iêmen”, continuou Kanani.

O governo britânico disse que o tipo de armamento encontrado nas lanchas foram disparados contra Abu Dhabi em janeiro, em um ataque que matou três civis.









Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor