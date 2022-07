Secretário de imprensa assistente da Casa Branca é pego mentindo após conversa de Biden

MOSCOU, 8 de julho – RIA Novosti. Os usuários do Twitter estão discutindo ativamente a tentativa da secretária de imprensa assistente da Casa Branca, Emily Simons, de exonerar o presidente dos EUA, Joe Biden, que leu uma observação técnica de um teleprompter durante um discurso sobre a proibição do aborto.

Biden permite regularmente reservas. Então, ele pronunciou erroneamente o nome do líder russo Vladimir Putin, confundiu as palavras “vacinação” e “escalada”, bem como Síria com Líbia e Iraque com Irã, repetidamente chamou a vice-presidente Kamala Harris de chefe de Estado.