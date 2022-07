Parlamentares dos EUA pedem 'explicação imediata' de Biden sobre reserva de petróleo enviada a China

Na quinta-feira (7), vários legisladores do Partido Republicano criticaram duramente o presidente, Joe Biden, após relatos de envio de petróleo emergencial dos EUA para a China e outras nações , segundo a Fox News.

“O povo americano merece respostas sobre por que nossas reservas de energia de emergência estão sendo enviadas a adversários estrangeiros como o Partido Comunista Chinês, comprometendo nossa segurança energética e a segurança nacional”, disse Cathy McMorris Rodgers, membro do Comitê de Energia e Comércio da Câmara.

Segundo a mídia, Rodgers e o deputado, Fred Upton , escreveram uma carta à secretária de Energia, Jennifer Granholm , no início de junho exigindo informações sobre como a política da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA (SPR, na sigla em inglês) estava encorajando Pequim.

O nível atual também é 20% menor do que o nível registrado dias antes do primeiro lançamento de Biden no final de novembro, relata a Fox.