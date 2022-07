Caos econômico nos EUA gerado por Biden pode levar Trump de volta ao poder, diz especialista

Primeiro, Vieira explica que Biden e a União Europeia (UE)do presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, de ficar em Kiev. Essa decisão eliminou para os EUA e a UE a opção mais sensata de resolver a questão da adesão ucraniana à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) por meio de um acordo com a Rússia. E a opção que restou foi apoiar Zelensky a qualquer custo.

Para os democratas, as perspectivas para as eleições legislativas não são boas. Vieira explica que o aumento da inflação ameaça levar o partido a uma derrota acachapante. Ele destaca que, embora outras questões comportamentais e culturais tenham causado agitação no cenário interno, é a economia que se configura como o principal fator que pode fazer com que o partido do governo seja punido com perda de assentos no Congresso.