Cyberbullies são presos no Japão — CMIO

Os legisladores introduziram penas de prisão rígidas e multas mais altas por “insultos online”

Uma lei que impõe punições rígidas para agressores online entrou em vigor no Japão, ameaçando penas de prisão de um ano e multas maiores para os infratores. As regras foram reforçadas anos após o suicídio de uma estrela de TV popular, que enfrentou assédio online antes de sua morte, alimentando pedidos de reforma.

A legislação entrou em vigor em todo o Japão na quinta-feira, com os infratores agora enfrentando multas de até US$ 2.200 e um ano atrás das grades, significativamente mais fortes do que o máximo anterior de cerca de US$ 75 e não mais de 30 dias de detenção.

Aprovado em meados de junho, depois que o Partido Liberal Democrata no poder chegou a um acordo com parlamentares da oposição, o projeto de lei deve ser revisto dentro de três anos após sua promulgação para determinar se impõe restrições indevidas à liberdade de expressão. Se tal determinação for feita, a lei será alterada.













As penas endurecidas para “insultos online” ocorre mais de dois anos após o suicídio da estrela de reality show de 22 anos e lutadora profissional Hana Kimura, que tirou a vida em maio de 2020 após uma onda de cyberbullying que recebeu devido à sua atuação no programa ‘Terrace House’ da Netflix. Embora o caso tenha chamado a atenção internacional para os problemas de cyberbullying do Japão, dois homens considerados culpados de atacar Kimura online receberam apenas pequenas multas.

Após a morte de Kimura, o conselho legislativo do Ministério da Justiça do Japão recomendou punições mais fortes ao ministro da Justiça Yoshihisa Furukawa, que disse a repórteres no início desta semana que a nova estrutura demonstra a “avaliação jurídica que [cyberbullying] é um crime que deve ser severamente tratado e atua como um impedimento”. Reagindo aos críticos que criticaram a lei como draconiana, o ministro também argumentou que as regras não equivaleriam a “uma restrição injustificada à liberdade de expressão”.