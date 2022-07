Rússia interrompe o trânsito de petróleo do Cazaquistão para a Europa – mídia – CMIO

O fornecimento através de um grande oleoduto do Cáspio foi interrompido devido a violações técnicas, de acordo com a agência de notícias Sputnik

Um tribunal russo ordenou na quarta-feira a suspensão de 30 dias da atividade do Caspian Pipeline Consortium (CPC), que leva petróleo do Cazaquistão ao Mar Negro por meio de um dos maiores oleodutos do mundo.

A suspensão do trânsito foi necessária devido a problemas técnicos identificados pelo órgão de proteção ao consumidor da Rússia, Rospotrebnadzor.

Segundo a Reuters, o operador do CPC disse que a decisão de suspender as operações estava relacionada com a papelada sobre derrames de petróleo e que o consórcio tinha que acatá-la.

A empresa também afirmou que havia apresentado um recurso ao tribunal na cidade russa de Novorossiysk solicitando que a execução da decisão fosse adiada para evitar uma paralisação que poderia levar a consequências irrevogáveis ​​para o equipamento do oleoduto.













Enquanto isso, fontes comerciais familiarizadas com as operações do terminal disseram à Reuters que as exportações de petróleo do terminal CPC no Mar Negro continuavam na manhã de quarta-feira. Outras fontes da indústria confirmaram que o fornecimento de petróleo dos campos para o oleoduto CPC foi ininterrupto na manhã de quarta-feira.

O CPC é um projeto multinacional de transporte de petróleo envolvendo Rússia, Cazaquistão e um consórcio de empresas petrolíferas líderes. O sistema de oleodutos coleta principalmente petróleo bruto dos grandes campos de petróleo do oeste do Cazaquistão, mas também da Rússia. Sua capacidade total é de mais de um milhão de barris de petróleo por dia, o que representa 2,3% do comércio global de petróleo por via marítima.

O oleoduto fornece cerca de 1,2 milhão de barris de petróleo bruto diariamente do Cazaquistão para a Europa e também para embarque subsequente para os EUA. No início deste ano, suas operações foram interrompidas por danos causados ​​por tempestades ao equipamento terminal do Mar Negro.

