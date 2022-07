Zona do Euro vê aumento recorde nos preços dos alimentos – CMIO

Os consumidores da zona do euro continuaram a cortar gastos com alimentos, bebidas e tabaco no mês passado em meio a um aumento nos preços, informou o escritório de estatísticas da UE Eurostat na quarta-feira.

Os dados mostram que os custos aumentaram 8,9% no mês passado em uma base anual, em comparação com o crescimento de 7,5% em maio.

Apesar de um aumento geral marginal nos gastos no varejo, as vendas de alimentos, bebidas e tabaco caíram 0,3% no mês, agravando a queda de 2,3% registrada em abril.

A inflação vem subindo de forma constante na zona do euro há mais de um ano, atingindo 8,6% em junho. Atualmente, é quatro vezes superior à meta estabelecida pelo Banco Central Europeu (BCE). O regulador, que prometeu combater o aumento dos preços, deve se reunir no final de julho para começar a aumentar as taxas de juros.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse no início desta semana que, se as perspectivas de inflação não melhorarem, “teremos informações suficientes para avançar mais rápido.”

