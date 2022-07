Revelada a meta dos EUA para o teto do preço do petróleo russo – Bloomberg – CMIO

A Casa Branca está tendo “várias reuniões por semana” para alcançar o que alguns especialistas dizem que não funcionará

Os EUA estão trabalhando ativamente em uma proposta para limitar o preço do petróleo russo entre US$ 40 e US$ 60 por barril, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando fontes não identificadas familiarizadas com o assunto. O presidente Joe Biden apresentou a ideia pela primeira vez na cúpula do G7 no mês passado.

Os analistas de petróleo estão céticos sobre sua viabilidade, enquanto a Rússia sinalizou que qualquer tentativa desse tipo realmente elevaria os preços.

Os funcionários da administração de Biden estão “ter várias reuniões por semana” sobre o preço-teto, “tentando empurrá-lo para a realidade”, de acordo com um funcionário não identificado que falou com a Bloomberg.

Washington também está explorando ferramentas de fiscalização, como sanções a companhias de navegação que transportam petróleo a preços mais altos, bem como penalidades a bancos e instituições financeiras que facilitam as vendas. Isso marcaria o primeiro uso de “secundário” sanções dos EUA e seus aliados, além dos embargos que impuseram diretamente à Rússia, citando o conflito na Ucrânia.

Autoridades de alto escalão dos EUA discutem há semanas limitar o preço das exportações russas de petróleo, mas especialistas em energia não estão convencidos de que isso possa realmente ser implementado.













“Algo assim só poderia funcionar se você colocar todos os principais produtores e, crucialmente, todos os principais consumidores trabalhando juntos e, em seguida, encontrando uma maneira de aplicar qualquer plano que você conceber.” analista de petróleo independente Neil Atkinson disse à CNBC na semana passada.

“Eles não pensaram nisso, não falaram com a Índia e a China”, Amrita Sen, da Energy Aspects, disse à CNBC, referindo-se aos dois maiores importadores de petróleo russo no momento. “Nós realmente achamos que eles vão concordar com isso? E realmente achamos que a Rússia realmente aceitará isso e não retaliará? Eu acho que isso soa como um conceito teórico muito, muito bom, mas não vai funcionar na prática.”

Quando o governo japonês trouxe a ideia do teto de preço no início desta semana, o ex-presidente russo Dmitry Medvedev alertou nas mídias sociais que isso poderia resultar em Tóquio pagando US $ 300 por barril.

Biden e outros líderes do G7 disseram explicitamente que o teto de preço proposto é sobre negar à Rússia o financiamento de suas operações militares na Ucrânia – não sobre ajudar seus próprios cidadãos com a dor na bomba.

O Citigroup alertou na terça-feira que, se uma recessão global afetar a demanda, os preços do petróleo podem cair para US$ 65 por barril até o final de 2022 e até US$ 45 em 2023. Na quarta-feira, no entanto, a referência global do Brent estava em US$ 104 o barril. com US West Texas Intermediate (WTI) sendo negociado pouco acima de US$ 100.