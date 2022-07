França vai nacionalizar companhia de energia — CMIO

Paris detém 84% da concessionária de energia elétrica da EDF, mas o novo primeiro-ministro quer controle total

O Estado quer ter o controle total da Electricite de France (EDF), disse a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne ao parlamento na quarta-feira, citando a necessidade de independência energética diante do conflito na Ucrânia.

“Devemos garantir nossa soberania diante das consequências da guerra e dos colossais desafios que estão por vir”. Borne disse em um importante discurso de política perante a Assembleia Nacional. “É por isso que confirmo a intenção do estado de possuir 100% das ações da EDF.”

“Devemos ter controle total sobre nossa produção e desempenho de eletricidade”, ela adicionou.

Borne dobrou a promessa de campanha do presidente Emmanuel Macron de expandir as capacidades nucleares da França, dizendo que o país “será a primeira grande nação ecológica a sair dos combustíveis fósseis”, porque Paris não pode mais “dependem do petróleo e do gás russos”.

A UE impôs embargos à energia russa desde fevereiro, acusando Moscou de “invadindo” a vizinha Ucrânia. A Rússia diz que está conduzindo uma operação militar especial para proteger os civis em Donbass e garantir a neutralidade de Kiev.













O esforço de Borne para nacionalizar a companhia de energia foi amplamente visto como um alcance ao maior bloco de oposição na Assembleia Nacional, a coalizão NUPES de 151 pessoas de esquerda liderada por Jean-Luc Melenchon. A própria coalizão Ensemble de Macron tem apenas 250 deputados dos 577 assentos e atualmente governa como um governo minoritário.

O Estado francês já detém quase 84% da EDF, enquanto 15% está nas mãos de acionistas privados e o restante 1% é detido por funcionários da concessionária. O discurso de Borne não deixou claro quando a aquisição estatal entraria em vigor.

O preço das ações da EDF caiu 5% antes do anúncio de Borne, mas foi negociado 5,56% mais alto no fechamento do mercado na quarta-feira, em meio a um aumento geral de 1,86% nas ações.