O presidente russo observou que havia muito ‘barulho’ sobre energia alternativa na UE, mas agora está voltando ao carvão

O Ocidente fez muito barulho sobre fontes alternativas de energia antes de finalmente voltar aos combustíveis fósseis, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta quinta-feira.

Putin fez sua observação durante uma reunião com os vencedores do concurso ‘Líderes da Rússia’.

“Nossos colegas nos países ocidentais estavam fazendo muito barulho sobre o meio ambiente e limitando as emissões e assim por diante. Agora eles estão mudando para a geração de carvão”, disse o presidente.

Ele observou que muitos países europeus historicamente tiveram uma geração de carvão muito maior do que a Rússia, e agora terão ainda mais.

Putin também comentou a questão da aceitação da energia atômica, insistindo que “a indústria da energia nuclear é amiga do ambiente” e é uma das principais medidas relacionadas à melhoria do clima e do meio ambiente. O presidente alegou que se essa questão fosse abordada “corretamente” poderia ajudar a desenvolver a economia preservando o meio ambiente. Ele observou que a Rússia tinha uma “competente” abordagem.

A Bloomberg informou anteriormente que os planos da UE de mudar para energia renovável limpa e alcançar “neutralidade climática” até 2050 pode estar em perigo, já que o empreendimento exigiria que o bloco gastasse até € 1 trilhão por ano nas próximas décadas, conforme estimado pela Comissão da UE.