Kim Jong-un convoca conferência para reforçar 'monopólio' do partido norte-coreano, diz mídia

O evento se concentrou na revisão das seções do chamado Guia da Vida do Partido (PLG, na sigla em inglês), isto é, organizações poderosas que monitoram e policiam a lealdade dos funcionários e partidários em todo o país.

De acordo com o relatório de 2019 feito pelo Comitê para Direitos Humanos na Coreia do Norte norte-americano (HRNK, na sigla em inglês), a orientação da vida do partido édo Partido dos Trabalhadores que governa a nação norte-coreana.

Sendo parte do Departamento de Organização e Orientação, o PLG monitora padrões e costumes do comportamento individual, particularmente os que possam prejudicar os interesses do líder supremo, segundo o relatório do HRNK.

Em mensagem no evento, Kim chamou o Guia da Vida do Partido de “vaso sanguíneo e glândula neural” que vincula firmemente as organizações partidárias com o comitê central e o principal eixo de implementação das ideias e políticas do partido, de acordo com a KCNA.