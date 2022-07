Se Polônia decidir enviar tropas à Ucrânia, OTAN não ajudará os poloneses, afirma ex-deputado

“Qual seria o resultado de tal conflito, tendo em conta que ninguém em particular defenderia os poloneses? Eu me refiro aos parceiros da OTAN. Eles considerariam esta implantação de tropas uma iniciativa da Polônia, não da OTAN. Como resultado, a Polônia estaria em um estado de guerra real com a Rússia no território da Ucrânia por causa de suas próprias decisões militares. Por isso, se a introdução de qualquer contingente na Ucrânia ocorrer sem a aprovação dos dirigentes americanos e britânicos, se as autoridades polonesas o fizerem por vontade própria, então não se deverá esperar que alguém venha ajudar a Polônia”, explicou Piskorski.