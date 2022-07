No centro de Grenoble, a polícia matou um homem com uma Kalashnikov

MOSCOU, 7 de julho – RIA Novosti. Um policial em Grenoble, na França, atirou e matou um jovem armado com um fuzil de assalto Kalashnikov no centro da cidade, informa a rádio France Bleu.

De acordo com a Procuradoria de Grenoble (departamento de Isère no sudeste do país), os policiais receberam um sinal sobre dois homens em uma scooter, um dos quais possuía uma “arma militar”. O dono da arma apontou para uma patrulha policial que chegava, um dos policiais revidando.