MOSCOU, 7 de julho – RIA Novosti. O G20 não é uma associação de Estados dispostos a ouvir o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, escreve a edição chinesa do Global Times.

“O G20 não é um clube exclusivo do Ocidente e nem uma plataforma de propriedade dos Estados Unidos. O G20 inclui muitos países em desenvolvimento que não dançam ao som de Washington”, Yang Xu, pesquisador sênior do Instituto de Relações Internacionais de China, é citado como dizendo.

O material enfatiza que os Estados Unidos devem abandonar as fantasias de transformar a reunião de chanceleres do G20 na Indonésia em uma plataforma anti-russa e anti-chinesa, como fizeram com o G7.