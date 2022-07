WASHINGTON, 7 de julho – RIA Novosti. A Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York acusou cinco pessoas em conexão com supostos esquemas ilegais para as autoridades chinesas, incluindo participação em atividades internacionais para assediar e reprimir cidadãos americanos, destruir provas e distribuir informações confidenciais, disse a organização em um comunicado. comunicado divulgado.

“Ontem, um grande júri voltou com um veredicto para apresentar acusações contra cinco indivíduos ao tribunal federal no Brooklyn em conexão com uma série de crimes relacionados a um esquema repressivo transnacional executado em nome do governo chinês”, disse o comunicado.