BERLIM, 7 de julho – RIA Novosti. O chanceler alemão Olaf Scholz, enquanto gravava um programa no canal de TV alemão ZDF na quinta-feira, teve que responder a perguntas difíceis sobre quão responsável se tornou a imposição de sanções apoiadas pela UE contra a Rússia, um dos principais fornecedores de energia da Alemanha.

O programa foi transmitido ao vivo pela Internet. A conversa com o chanceler decorreu em formato de comunicação com os cidadãos, a questão do abastecimento de gás e das relações com a Rússia foi colocada a Scholz por um casal que contactou o estúdio no âmbito de uma videoconferência. O casal disse que possui uma pequena padaria e está prestes a fechar devido à disparada dos preços das matérias-primas e energia.

11:35 Scholz pediu para renunciar na Alemanha após palavras sobre a Rússia

“Nos últimos 20 anos, a Alemanha tornou-se quase completamente dependente do fornecimento de recursos energéticos – carvão, gás, tudo. E acredito que, se a Rússia for realmente nosso único fornecedor de recursos energéticos… nós mesmos aceitamos os ucranianos, tudo isso é compreensível, mas a Alemanha não pode impor tais sanções contra o Estado do qual depende e constantemente colocar lenha na fogueira”, disse o dono da padaria em resposta à declaração de Scholz de que Berlim continuaria apoiando Kyiv. “o quanto for necessário”.

Em resposta, o chefe do governo, que estava no estúdio ZDF, disse que a decisão sobre as sanções contra a Rússia em Berlim “foi tomada não por eles mesmos, mas em conjunto com muitos na Europa e no mundo “. De acordo com Scholz, ao mesmo tempo, foi dada atenção à “introdução de tais sanções para que o dano para nós não seja maior do que para os outros”. Como resultado, no outono, a Alemanha poderá parar de importar carvão da Rússia e até o final do ano – de importar petróleo. Quanto ao gás, a situação é diferente aqui, “portanto, não há embargo de gás por parte da UE ou de ninguém”, e a redução no fornecimento de gás é atualmente “uma decisão unilateral tecnicamente sólida da Rússia”, disse o chanceler.

Anteriormente, a Gazprom reduziu o fluxo de gás através do gasoduto Nord Stream, referindo-se ao fato de que as turbinas fabricadas pela alemã Siemens não foram devolvidas do Canadá para reparos. Segundo a Siemens, as turbinas não podem ser entregues devido às sanções canadenses contra a Federação Russa. Berlim e Ottawa estão discutindo a situação, disse o governo alemão. O vice-chanceler, ministro da Economia alemão, Robert Habeck, chamou a decisão da Gazprom de política, observando que o fornecimento de turbinas é irrelevante para a situação.

O secretário de imprensa do presidente da Federação Russa, Dmitry Peskov, disse que o Kremlin considera estranho arrastar a política para a situação com suprimentos via Nord Stream, este é um problema tecnológico, a turbina deve ser devolvida e, em uma situação “não há fundo duplo.”

“O Ocidente opera com esse argumento técnico, mas você poderia simplesmente pular essa turbina, aí esse argumento não existiria”, reagiu o dono da padaria às palavras de Scholz, acrescentando que acredita que “agora tudo deve ser usado, tudo deve ser falado “, incluindo “você precisa conversar com os russos, talvez ativar o Nord Stream 2, porque você não pode “destruir completamente este país porque sou contra a guerra”, o dano à economia alemã será “imensurável”.

“Quero reiterar que não impomos sanções ao gás”, disse o chanceler Scholz em resposta a esta declaração.

Após o início da operação especial russa na Ucrânia, os países ocidentais começaram a impor sanções contra a Federação Russa, em particular sobre os recursos energéticos russos. O sexto pacote prevê a introdução gradual de um embargo às importações de petróleo da Federação Russa. A proibição afetará apenas as entregas por mar, e o petróleo que passa pelo oleoduto Druzhba não está sujeito a restrições. No futuro, a Europa não exclui a introdução do sétimo pacote, que pode incluir um embargo ao fornecimento de gás russo.