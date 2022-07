Rússia espera que a Suíça não proíba o fornecimento de ouro da Rússia

“Enquanto o sétimo pacote, que está sendo desenvolvido na Comissão Europeia para proibir as compras de ouro na Rússia, ainda não foi adotado. isso afetará uma das principais indústrias da Suíça, veremos. Vamos torcer para que eles não ajam em detrimento de sua economia e indústria”, disse ele no Rossiya 24.

Anteriormente, os Estados Unidos impuseram uma proibição à importação de ouro russo para o país, exceto conforme previsto em lei, ou na presença de uma licença emitida pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC). E antes disso, todos os estados do G7 anunciaram em um comunicado conjunto que “cortariam” a participação da Rússia nos mercados mundiais e limitariam sua renda, inclusive do ouro.

O chefe do departamento analítico da AMarkets, Artem Deev, disse à RIA Novosti a esse respeito que o ouro russo estará em demanda tanto no mercado interno quanto no exterior. Em sua opinião, a economia russa só se beneficiará dos altos preços do ouro, e o preço do metal precioso aumentará à medida que a demanda por esse ativo protetor anti-crise aumenta e devido às sanções ocidentais.