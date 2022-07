O ator Denzel Washington não pôde comparecer à Casa Branca para receber a Medalha da Liberdade

WASHINGTON, 7 de julho – RIA Novosti. O ator de cinema americano Denzel Washington não pôde comparecer à Casa Branca para receber a Medalha da Liberdade, o maior prêmio civil do país, do presidente dos EUA, Joe Biden.

No total, 17 pessoas receberam a Medalha da Liberdade este ano – ativistas de direitos humanos, atletas, políticos, inovadores e representantes da comunidade acadêmica.

“Nos últimos dez anos, vimos mais mudanças tecnológicas do que nunca na história. E veremos ainda mais na próxima década. Muito mérito nisso é Steve Jobs”, disse Biden.

Ele falou calorosamente de McCain, que, apesar de pertencer ao rival Partido Republicano, era amigo pessoal do atual presidente democrata. Biden levou o crédito por apresentar McCain à sua futura esposa durante as férias no Havaí.