Coreia do Sul e UE concordam em fortalecer cooperação

SEUL, 7 de julho – RIA Novosti. A Coreia do Sul e a UE concordaram em fortalecer a cooperação na questão norte-coreana e concordaram que um esforço internacional unificado será necessário para restaurar a Ucrânia, disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul.

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Pak Chin, participa da reunião ministerial do G20, que será realizada na ilha indonésia de Bali de 7 a 8 de julho. Na quinta-feira, ele se reuniu com o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, e discutiu com ele vários aspectos da cooperação da Coreia do Sul com a UE, além de compartilhar suas avaliações sobre a cúpula da Otan realizada no final de junho.

“Ambos os ministros elogiaram a recente cúpula da OTAN (29 a 30 de junho) e a Conferência de Reconstrução da Ucrânia (4 a 5 de julho) como manifestação da solidariedade da comunidade internacional em relação à defesa dos valores e normas democráticas e expressaram a necessidade de apoio unido (Ucrânia – ed.) da comunidade internacional, como a participação na reconstrução e reconstrução do país, para que o povo ucraniano possa retornar rapidamente à vida normal”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Pak Chin conversou com Borrell sobre a situação atual na Península Coreana e a política em relação à Coreia do Norte, pedindo o contínuo interesse e envolvimento da UE neste assunto.

“As partes concordaram em manter uma comunicação próxima sobre a questão nuclear norte-coreana para que a Coreia do Norte pare as provocações e retorne ao caminho do diálogo e da diplomacia”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.

Em geral, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Sul apreciou muito o desenvolvimento ativo da cooperação da UE com os países da região do Indo-Pacífico. Disse que gostaria, com base num acordo de parceria assinado em 2010, de continuar a reforçar a cooperação com a UE, que partilha os mesmos valores com a Coreia do Sul na actual ordem mundial, nas áreas da saúde, clima mudança e tecnologias digitais.