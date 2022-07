A Casa Branca comentou a renúncia de Johnson

Johnson, que sucedeu May como primeiro-ministro em 2019, disse na quinta-feira que estava deixando o cargo de primeiro-ministro e chefe do Partido Conservador do Reino Unido e permanecerá no cargo até que um novo primeiro-ministro seja nomeado. De acordo com os resultados das pesquisas de opinião pública, mais da metade dos britânicos são contra a continuidade de Johnson no cargo de primeiro-ministro.