Militares dos EUA transportam petróleo da Síria ao Iraque em 45 caminhões, diz mídia

Os militares dos EUA transportaram dois comboios de um total de 45 caminhões com petróleo roubado desde a província de Al-Hasakah, Síria, para o norte do Iraque, comunicou na quinta-feira (7) a agência síria SANA.

As fontes citadas pela agência indicam que 20 dos caminhões saíram pela travessia ilegal da fronteira de Al-Walid, carregando petróleo roubado das jazidas petrolíferas de Jazira, onde estão presentes forças americanas.

Poucos dias antes as forças de ocupação dos EUA transferiram para o Iraque um comboio de 55 petroleiros carregando petróleo da Síria usando a travessia fronteiriça de Al-Mahmoudiya.

As forças militares dos EUA controlam ilegalmente territórios no norte e nordeste da Síria, nas províncias de Deir ez-Zor, Al-Hasakah e Raqqa, onde estão localizados os maiores campos de petróleo e gás da Síria. Damasco têm chamado repetidamente a presença dos militares americanos em seu território como ocupação e pirataria estatal com o propósito de roubo dos seus hidrocarbonetos.