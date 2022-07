Saída de Johnson não ameaça a aproximação entre Reino Unido e Brasil, diz especialista

Para Pedro Feliú, professor de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP), a renúncia de Johnson repercutiu no cenário econômico interno do Reino Unido, com “uma melhora da libra esterlina e a bolsa de Londres”. Porém, ele afirma que essa melhora é “fruto de especulação”. Ele destaca que o episódio “pode ser mais uma sinalização da decadência da direita mais populista, mesmo dentro das fileiras do partido conservador”. “Deve fortalecer de novo o grupo conservador antes liderado pelo David Cameron. Sempre coloca uma dúvida no incompleto processo do Brexit”, explica Feliú.