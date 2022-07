Mais um ministro demite-se do governo do Reino Unido — CMIO

O ministro da Educação Júnior Will Quince, que defendeu o primeiro-ministro Boris Johnson há poucos dias, renunciou

Will Quince, o ministro da educação júnior do Reino Unido, renunciou ao governo de Boris Johnson. O último funcionário do gabinete a deixar o cargo defendeu o primeiro-ministro em apuros há apenas dois dias.

Em uma aparição no Sky News na segunda-feira, Quince disse que o número 10 garantiu a ele que Johnson não estava ciente das alegações feitas contra o deputado conservador Christopher Pincher.

Desde então, o gabinete do primeiro-ministro admitiu que Johnson estava ciente de várias queixas sobre a suposta acusação de Pincher. “comportamento predatório” antes de nomeá-lo vice-chicote no início deste ano.

Anunciando sua decisão no Twitter, Quince citou o “incorreto” garantias sobre Pincher como uma razão para apresentar sua renúncia, e desejou felicidades ao seu sucessor.

Com grande tristeza e pesar, apresentei esta manhã a minha demissão ao Primeiro-Ministro depois de ter aceitado e repetido na segunda-feira garantias aos meios de comunicação que agora foram consideradas imprecisas. Desejo felicidades ao meu sucessor – é o melhor trabalho no governo. pic.twitter.com/65EOmHd47p — Will Quince MP 🇬🇧 (@willquince) 6 de julho de 2022

Ele é a 12ª pessoa a deixar o cargo, em uma onda de demissões desencadeada na noite de terça-feira por dois membros seniores do gabinete, o secretário de Saúde Sajid Javid e o chanceler Rishi Sunak. Johnson também perdeu o apoio do vice-presidente do Partido Conservador, os enviados comerciais para Marrocos e Quênia, o procurador-geral e vários secretários particulares parlamentares.

A rebelião conservadora contra seu líder é apenas o mais recente desafio para Johnson. Há um mês, ele sobreviveu a um voto de desconfiança de parlamentares conservadores sobre o escândalo do Partygate, que envolveu violações das restrições do Covid-19 em Downing Street.