Pentágono investirá na dissuasão contra armas hipersônicas – Politico — CMIO

Infláveis ​​movidos a energia solar, testados há vários anos, podem ajudar a combater a China e a Rússia

O Pentágono deve aumentar drasticamente os gastos com aeróstatos estratosféricos, que agora estão sendo apontados como capazes de aumentar as capacidades dos EUA contra mísseis hipersônicos chineses e russos, informou o Politico na terça-feira.

O projeto, chamado Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture (COLD STAR), foi originalmente projetado para detectar traficantes de drogas. O Pentágono começou a testar 25 dos balões no estado de Dakota do Sul como projeto piloto em 2019.

No entanto, os infláveis ​​estão sendo transferidos para o serviço militar e promovidos como uma ferramenta acessível para complementar satélites e drones espiões para detectar e rastrear mísseis hipersônicos chineses e russos, informou a agência, com base na documentação de justificativa do orçamento. O Pentágono confirmou a transição, mas se recusou a fornecer detalhes.

Os militares dos EUA gastaram cerca de US$ 3,8 milhões em projetos de balões nos últimos dois anos, mas para o ano fiscal de 2023 o financiamento deve saltar para US$ 27,1 milhões, disse o Politico, citando documentos orçamentários.

A produtora dos balões, Raven Aerostar, uma divisão da Raven Industries, diz que sua plataforma para equipamentos de vigilância e comunicação oferece meses de resistência por uma fração do custo de alternativas como aeronaves de alta altitude ou sistemas de satélite. Ele diz que os aeróstatos podem identificar e escolher correntes de ar favoráveis ​​para se deslocarem para onde são necessárias.













A empresa colaborou anteriormente com a Alphabet, empresa controladora do Google, em seu projeto ‘Loon Balloons’. A ideia era usar hubs de comunicação flutuantes para fornecer acesso à internet de banda larga para áreas de difícil acesso. O projeto ganhou as manchetes por seu papel na restauração do serviço móvel em Porto Rico após o furacão Maria em 2017. Foi encerrado em janeiro de 2021.

O Pentágono anteriormente executou um programa separado de dirigíveis espiões amarrados apelidados de JLENS. Foi lançado na década de 2010, mas acabou cancelado em 2017, tendo custado quase US$ 2 bilhões, observou o Politico. Os dirigíveis carregavam sistemas de radar de vigilância e controle de fogo e deveriam fornecer inteligência às tropas terrestres dos EUA.

O teste do Exército dos EUA dos infláveis ​​​​construídos pela Raytheon foi prejudicado por um incidente em 2015, quando um aeróstato cheio de hélio se soltou de sua ancoragem em Maryland e caiu na Pensilvânia, antes de finalmente cair três horas depois. Sua longa corda rasgou algumas linhas de energia no chão enquanto flutuava enquanto era sombreada por caças F-16.

Israel, outra nação com experiência significativa no uso de pequenos aeróstatos para fins militares, começou a testar um grande dirigível em março. A aeronave, destinada a detectar mísseis de cruzeiro, foi desenvolvida pela divisão Elta da Israel Aerospace Industries, com a empresa americana TCOM fornecendo o próprio balão.