Alemanha provavelmente enfrentará crise de inverno ‘gigante’ – Bild – CMIO

Berlim não poderá substituir o gás russo por GNL neste inverno se Moscou cortar o fornecimento, alerta Bild citando especialistas

Há um grande ponto de interrogação pairando sobre o plano do governo alemão de substituir o gás russo por gás natural liquefeito (GNL) se Moscou cortar o fornecimento, informou o Bild. Segundo o jornal, o país pode estar em um “gigantesca crise do gás” este inverno.

Em seu artigo na quarta-feira, o jornal alemão citou o ministro da Economia da região de Brandemburgo, Jorg Steinbach, dizendo que é “bastante certo” que a Rússia não irá relançar o fornecimento de gás através do gasoduto Nord Stream 1 após a conclusão dos trabalhos de manutenção. O relatório observou que o Ministério da Economia da Alemanha reconheceu que o “situação é grave,” com funcionários acrescentando que eles “não pode especular sobre o que a Rússia decidirá posteriormente.”

O governador da Baviera, Markus Soder, já fala de um “racionamento completo de gás,” de acordo com Bild.

Antecipando tal cenário de emergência, o ministro da Economia do país, Robert Habeck, já havia elaborado um plano, segundo o qual o gás russo deveria ser substituído, pelo menos parcialmente, pelo GNL entregue por navio.













No entanto, de acordo com o Bild citando vários especialistas, pode simplesmente não haver navios-tanque suficientes para satisfazer as necessidades de gás da Alemanha.

Martin Kroger, da Associação de Armadores, disse aos jornalistas que “não há navios-tanque na frota comercial alemã que possam transportar GNL em longas distâncias.” Kroger continuou explicando que “há um total de quase 500 navios-tanque de GNL disponíveis globalmente, embora a demanda seja alta em outras regiões” também.

Essas preocupações são compartilhadas pelo pesquisador Andreas Fischer, do Instituto de Pesquisa Econômica de Colônia, que é citado pelo Bild como tendo dito “tem de haver quantidades de gás liquefeito no mercado global e são necessários navios-tanque adequados.” Tais embarcações são, no entanto, “em sua maioria já vinculados em contratos de longo prazo,” Fischer apontou, acrescentando que “apenas um dos três planejados [LNG] terminais” na Alemanha recebeu luz verde até agora.

O ministério da economia do país também admitiu que não tinha um número claro de quantos navios-tanque de GNL Berlim poderia contar para transportar gás para o país.

A oposição democrata-cristã atacou o plano de Habeck, alegando que ele já fracassou. Para amortecer qualquer escassez, os conservadores estão pedindo que os reservatórios de gás sejam abastecidos rapidamente, bem como que as usinas de carvão sejam relançadas.

Além disso, o partido CSU defende um teto de preço para as famílias, alertando que “muitas pessoas na Alemanha não poderão pagar os preços crescentes do gás nos próximos meses,” a menos que um freio seja imposto.