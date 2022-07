Suíça rejeita demanda ucraniana por ativos russos — CMIO

O presidente suíço diz que um confisco geral de fundos russos criaria um precedente perigoso

A Suíça disse que a proposta ucraniana de confiscar bilhões de ativos russos congelados criaria um precedente perigoso.

“Você tem que garantir que os cidadãos estejam protegidos contra o poder do Estado. Isso é o que chamamos de democracias liberais”. O presidente Ignazio Cassis disse a repórteres em Lugano na terça-feira, enquanto participava de uma conferência destinada a reforçar a ajuda à Ucrânia.

O primeiro-ministro ucraniano Denis Shmygal argumentou anteriormente que os governos ocidentais deveriam confiscar de US$ 300 a US$ 500 bilhões em ativos russos congelados e direcioná-los para a recuperação da Ucrânia do conflito. O congelamento de bens está entre as muitas sanções impostas a Moscou depois que o país enviou tropas para a Ucrânia no final de fevereiro.

“Acreditamos que a principal fonte de recuperação deve ser os ativos confiscados da Rússia e dos oligarcas russos”, disse. disse o primeiro-ministro ucraniano.

Cassis, no entanto, ressaltou que o “O direito de propriedade é um direito fundamental,” e essa “gravidade” é necessário na discussão sobre os fundos russos detidos pelo Ocidente.

Temos de dar a atenção mais importante ao direito fundamental dos indivíduos, porque agora podemos tomar uma decisão, o que é perfeito para a situação na Ucrânia, mas criamos a possibilidade de tomar a mesma decisão em muitas outras possibilidades e você dá muito mais poder aos estados, longe do cidadão.













Os direitos de propriedade são garantidos pela constituição suíça. Monika Roth, professora de direito da Universidade de Ciências Aplicadas e Artes de Lucerna, disse à emissora suíça SRF que o país não tem as leis necessárias para decretar um confisco geral de fundos russos e que a proposta da Ucrânia seria difícil de implementar.

“Teria que provar que [each owner] permitiu que os fundos e ativos fossem usados ​​para apoiar [Russian President Vladimir] guerra de Putin”, ela disse.

A secretária de Relações Exteriores britânica, Liz Truss, no entanto, na semana passada expressou seu apoio em princípio ao confisco de ativos russos. “Eu certamente concordo com o conceito. Só precisamos acertar as especificidades disso.”

O Kremlin disse anteriormente que o confisco de ativos russos no exterior seria ilegal, comparando-o com “roubo direto”.