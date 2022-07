Militares canadenses permitirão saias e coloração de cabelo para soldados — CMIO

O Canadá introduziu mudanças no código de vestimenta militar do país, permitindo que os militares tenham unhas compridas, tatuagens no rosto e tingam o cabelo. As novas regras também permitem que os homens usem saias.

De acordo com um FAQ divulgado pelos militares canadenses na terça-feira, a revisão do código de vestimenta estava muito atrasada, mas as mudanças não foram feitas de ânimo leve. “O surgimento das Forças Armadas Canadenses (CAF) não acompanhou o ritmo da sociedade canadense a que serve”, o documento lê.

A CAF diz que o objetivo da reforma, que entrará em vigor em setembro de 2022, é tornar as regras mais inclusivas e neutras em termos de gênero.

Uma das principais mudanças é que os uniformes não serão mais divididos nas categorias ‘masculino’ e ‘feminino’. Isso significa que os militares que se identificarem como homens poderão usar saia, já que todas as referências de gênero foram retiradas em relação a itens como saias, meias de náilon e bolsas.

“Ambos os catálogos estão abertos a todos os membros e podem ser misturados. Os membros da CAF podem escolher o design que melhor se adapta, desde que seja usado de acordo com as Instruções de Vestuário.” disseram os militares, com exceções para ocasiões especiais, como desfiles.

Além disso, os recrutas não precisarão mais raspar a cabeça no treinamento básico e não haverá restrições quanto ao comprimento do cabelo, a menos que isso prejudique o desempenho. Os militares também poderão pintar os cabelos e usar unhas compridas e piercings nas orelhas, se isso não interferir em suas funções.













Tatuagens faciais também são aceitáveis, a menos que estejam associadas a gangues criminosas ou indiquem discriminação contra outras pessoas.

Na nova versão das Instruções de Vestuário, um parágrafo que proibia mascar chicletes, andar curvado e andar de mãos dadas foi removido. O FAQ, no entanto, diz que todos os militares, enquanto uniformizados, devem “projetar uma aparência militar positiva”.

Ao elogiar o esforço para honrar a diversidade nas forças armadas, o general Wayne Eyre, chefe do Estado-Maior de Defesa do Canadá, admitiu que a medida pode desencadear um debate.

“Alguns vão considerar esse progresso, enquanto outros podem ver isso como injustificado”, disse. disse Eire. “Devemos ser cautelosos com a falsa dicotomia de que devemos escolher entre mudar de roupa e aparência ou ser forte.”