Um importante assessor do presidente Zelensky deu a entender que dados ocidentais estão ajudando o exército ucraniano a interceptar mais mísseis russos

As forças de defesa aérea da Ucrânia têm motivos para agradecer a inteligência que o Ocidente está compartilhando com Kiev, sugeriu um alto funcionário.

Aparecendo em uma transmissão ao vivo organizada pelo blogueiro Mark Feygin na terça-feira, Alexey Arestovich, um importante conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que os militares russos dispararam sete mísseis em Dnepropetrovsk, com as defesas aéreas ucranianas conseguindo interceptar seis deles.

“Três [missiles] estavam voando em direção a Ochakov – todos os três foram abatidos,“, acrescentou o funcionário.

Quando perguntado se os sistemas de defesa aérea ocidentais estavam em terra, Arestovich respondeu que “havia apenas várias designações de alvos oportunas e assim por diante.”

Vários meios de comunicação dos EUA alegaram recentemente que Washington está fornecendo a Kiev dados de inteligência.













Em maio, o Washington Post, citando autoridades não identificadas, informou que as informações compartilhadas com os militares ucranianos incluíam dados em tempo real sobre a localização e o movimento das forças russas, incluindo imagens de satélite. Um oficial ucraniano anônimo descreveu a inteligência como muito útil na época.

No final de junho, o New York Times alegou a existência de uma força-tarefa secreta composta por comandos e espiões dos EUA e de outras nações ocidentais espalhadas por toda a Europa. Entre os supostos objetivos da rede estava o compartilhamento de imagens de satélite e outras informações com os militares ucranianos.

O Departamento de Defesa dos EUA anunciou no início deste mês que forneceria a Kiev duas unidades do National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS). Estes virão em cima dos mísseis antiaéreos portáteis já entregues à Ucrânia.