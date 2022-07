Turquia dá ‘lembrete’ à Suécia e Finlândia — CMIO

Ancara enviou uma carta oficial a Estocolmo e Helsinque pedindo às duas nações nórdicas que extraditassem “terroristas”

A Turquia enviou um lembrete à Suécia e à Finlândia de seu pedido de extradição dos indivíduos que Ancara considera “terroristas.” No final de junho, a Turquia concordou com os países que aderiram à Otan, depois de bloquear suas propostas por semanas e acusá-los de fornecer refúgio a membros do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), entre outras coisas.

Na quarta-feira, o canal de notícias TRT Haber TV da Turquia citou o ministro da Justiça do país, Bekir Bozdag, dizendo que um “foi enviada uma carta à Suécia e à Finlândia, lembrando-lhes os pedidos relativos à extradição de terroristas do PKK e da FETO.”

O PKK é um grupo curdo fundado no final dos anos 1970 que busca conquistar autonomia para a maior minoria étnica da Turquia. Durante décadas, esteve envolvido em guerrilhas contra as autoridades turcas e foi designado como organização terrorista não apenas em casa, mas também nos EUA e na UE.

A Organização Terrorista Fethullah (FETO), como o nome indica, foi criada pelo pregador turco exilado Fethullah Gulen, que as autoridades de Ancara acreditam ter sido o cérebro por trás da tentativa fracassada de golpe de 2016 na Turquia.













A Suécia e a Finlândia se inscreveram para ingressar na OTAN em meados de maio, citando uma ameaça percebida pela Rússia.

No entanto, para que uma nação candidata seja aceita na aliança militar, é necessário o consentimento unânime de todos os membros atuais.

A Turquia inicialmente se opôs às propostas dos dois países e articulou várias condições que eles teriam que cumprir para que Ancara mudasse de ideia.

O governo turco insistiu que Estocolmo e Helsinque extraditassem vários refugiados procurados por Ancara por seus laços com as duas organizações em questão.

Além disso, o governo do presidente Recep Tayyip Erdogan também exigiu que a Suécia e a Finlândia levantassem os embargos de armas que haviam imposto à Turquia após sua incursão de 2019 no norte da Síria.

O impasse foi finalmente quebrado antes da cúpula do bloco militar em Madri, na semana passada.

Depois que as três nações assinaram um memorando, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse na última terça-feira: “Tenho o prazer de anunciar que agora temos um acordo que abre caminho para a Finlândia e a Suécia aderirem à OTAN.”

O gabinete do presidente Erdogan, por sua vez, observou que “A Turquia conseguiu o que queria.”

O acordo afirma, entre outras coisas, que “A Finlândia e a Suécia confirmam que o PKK é uma organização terrorista proscrita,” com ambas as nações se comprometendo a “impedir as atividades do PKK e todas as outras organizações terroristas e suas extensões,” incluindo indivíduos vinculados a ele.

Além disso, Estocolmo e Helsinque concordaram em cessar qualquer apoio à milícia curda YPG no norte da Síria, que Ancara acredita estar relacionada ao PPK, bem como ao grupo de Gülen.

Por último, mas não menos importante, os dois países nórdicos confirmaram que não havia mais embargos de armas contra a Turquia.