Surgem detalhes sobre o atirador em massa de Copenhague — CMIO

Horas depois de uma ligação falhada para os serviços de saúde mental, o suspeito matou três pessoas, relata a mídia dinamarquesa

Antes de abrir fogo em um shopping em Copenhague, na Dinamarca, no domingo, o atirador tentou entrar em contato com os serviços de saúde mental do país por telefone, informou a mídia dinamarquesa DR na quarta-feira.

De acordo com o veículo, o suspeito, de 22 anos, não conseguiu falar com um conselheiro da Fundação Psiquiátrica, pois o serviço mudou seu horário de trabalho para o verão. Não há informações sobre por que o atirador ligou para a linha de crise.

Poucas horas depois de tentar ligar, o atirador matou três pessoas no shopping Field, incluindo dois jovens de 17 anos e um cidadão russo, enquanto feriu vários outros.

A Fundação Psiquiátrica se recusou a comentar a situação.

“Não queremos comentar sobre este caso específico. Nosso aconselhamento é 100% anônimo e confidencial, por isso não queremos dizer quem nos ligou e quando.” Liza Marie Johnson, chefe do departamento de aconselhamento da Fundação Psiquiátrica, disse.

Johnson disse que a fundação gostaria de estender seu horário, mas o serviço depende em grande parte de profissionais médicos e conselheiros que trabalham como voluntários. Ela também reclamou da pressão crescente que eles enfrentam, citando um aumento maciço no número de ligações nos últimos anos.













“Acreditamos que podemos responder a cerca de 15.000 consultas por ano, mas, na realidade, recebemos mais que o dobro, então respondemos apenas a cerca de metade.” disse Johnson.

De acordo com o veículo, esta não é a primeira vez que a questão dos serviços de saúde mental inadequados surge nos últimos meses na Dinamarca. Várias pessoas exigiram ação imediata em outubro, quando surgiram as notícias de longos tempos de espera nas linhas de crise. No entanto, pouco progresso foi feito desde então, disse Simon Witting, gerente de comunicação do serviço de saúde mental Livslinien.

“É tudo uma questão de recursos. Trabalhamos com conselheiros voluntários e fazemos o possível para recrutar conselheiros voluntários qualificados, mas também entendemos que não temos forças suficientes para atender a alta demanda”, disse. ele disse.