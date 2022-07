Mais ministros renunciam enquanto o primeiro-ministro do Reino Unido promete continuar lutando – CMIO

Boris Johnson está enfrentando crescentes pedidos para renunciar depois que mais de duas dúzias de membros de seu governo se demitiram

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi instado a renunciar depois que dezenas de seus ministros e outros membros do gabinete desertaram de Downing Street. No momento da redação deste artigo, 15 ministros o abandonaram, com cinco anunciando suas renúncias em uma única carta conjunta.

As renúncias na terça-feira do chanceler Rishi Sunak e do secretário de Saúde Sajid Javid desencadearam uma onda de saídas do gabinete de Johnson.

No início da tarde de quarta-feira, os ministros da educação, do tesouro, da habitação, da justiça, dos negócios, da cultura e outros cinco entregaram suas renúncias. Cinco ministros, incluindo o ministro da Igualdade Kemi Badenoch e o ministro da Indústria, Lee Rowley, anunciaram sua saída em uma carta conjunta ao primeiro-ministro.

A carta deles ecoou as de Sunak e Javid, terminando com um apelo para que Johnson se afastasse “para o bem do partido e do país”.

É com grande pesar que hoje renuncio ao cargo de ministro do Departamento de Educação – estou muito grato ao Primeiro-Ministro por ter me dado a oportunidade de servir pic.twitter.com/mDJUksDGM8 — Alex Burghart (@alexburghart) 6 de julho de 2022

Nove secretários particulares parlamentares, bem como dois enviados estrangeiros e o vice-presidente da Juventude do Partido Conservador, Bim Afolami, também anunciaram sua saída.













O mandato de Johnson como primeiro-ministro está instável há algum tempo e, embora as manchetes recentes tenham se concentrado em seu papel na mobilização da ajuda militar ocidental para a Ucrânia, vários escândalos internos se acumularam. Com seu índice de aprovação atingido por revelações de que ele organizou várias festas que desafiavam o bloqueio em Downing Street durante a pandemia de coronavírus, e com os britânicos prestes a enfrentar a queda mais acentuada nos padrões de vida desde meados da década de 1950, o Partido Conservador foi martelado em eleições suplementares. mês passado.

Horas antes do início das demissões, Downing Street admitiu que Johnson sabia de várias reclamações sobre o “comportamento predatório” do deputado Chris Pincher antes de nomeá-lo vice-chicote no início deste ano. Pincher renunciou na semana passada depois que se soube que ele havia apalpado dois homens em um clube privado.

No entanto, Johnson permaneceu desafiador na quarta-feira. Questionado no Parlamento se renunciaria, o primeiro-ministro disse que “o trabalho de um primeiro-ministro em circunstâncias difíceis quando lhe foi entregue um mandato colossal é continuar, e é isso que vou fazer.”