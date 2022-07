Fronteira EUA-México é a mais mortal do mundo – ONU – CMIO

Mais de 700 migrantes morreram ou desapareceram tentando entrar nos EUA vindos do México no ano passado, afirmou o relatório

A fronteira de 2.000 milhas (3.200 km) entre os EUA e o México é a rota de migração terrestre mais mortal do mundo, afirmou um estudo recente da ONU. Cerca de 728 migrantes morreram ou desapareceram no ano passado, um aumento de mais de 50% desde 2020.

Publicado pela Organização Internacional para as Migrações, órgão da ONU, o relatório classificou 2021 como o ano mais mortífero para a migração nas Américas desde 2014, quando começou a coletar dados. Mais de 1.200 migrantes morreram ou desapareceram na região no ano passado, com 728 morrendo ou desaparecendo apenas na fronteira EUA-México, 53% a mais do que em 2020.

“O número de mortes na fronteira Estados Unidos-México no ano passado é significativamente maior do que em qualquer ano anterior, mesmo antes do Covid-19”. Edwin Viales, autor do relatório, disse. “Ainda assim, esse número permanece subestimado devido aos diversos desafios para a coleta de dados.”

O número de migrantes que tentam entrar ilegalmente nos EUA caiu em 2020, em meio a uma queda mundial nas viagens devido à pandemia de coronavírus e com o governo Trump aplicando medidas de segurança rígidas na fronteira. No entanto, os oficiais da Patrulha de Fronteira encontraram mais de três vezes mais imigrantes ilegais em 2021 do que em 2020, e mais de 1,5 milhão de prisões foram relatadas este ano, a caminho de superar o total recorde de 1,7 milhão do ano passado.













A crise na fronteira foi destacada no mês passado pela morte de 46 imigrantes na traseira de um caminhão perto de San Antonio, Texas. Greg Abbott, governador do Texas, culpou a tragédia do presidente Joe Biden “políticas de fronteira aberta” e “recusa de cumprir a lei”. O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador também apontou para os EUA “falta de controle” na fronteira como alimentando tais incidentes.

Ao assumir o cargo em janeiro passado, Biden acabou com quase todas as políticas de segurança de fronteira de Trump, restabelecendo a doutrina da era Obama de liberar imigrantes detidos nos EUA e encerrando a política de Trump de ‘permanecer no México’, que forçava potenciais imigrantes a permanecer no país. lado mexicano da fronteira enquanto seus pedidos de imigração eram processados.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações, cerca de metade das pessoas que morreram ou desapareceram nas Américas em 2021 permanecem não identificadas. Dos que puderam ser identificados, os mexicanos constituíam a maior proporção, seguidos por guatemaltecos e venezuelanos.