Mais membros da OTAN ratificam Finlândia e Suécia – mídia — CMIO

Islândia, Dinamarca, Noruega e Estônia teriam acelerado o processo de ratificação um dia após a assinatura dos protocolos de adesão

Mais quatro membros da OTAN se juntaram ao Canadá para ratificar oficialmente a adesão da Finlândia e da Suécia à aliança militar liderada pelos EUA. Na quarta-feira, os líderes da Islândia, Dinamarca, Noruega e Estônia enviaram suas aprovações para os dois países nórdicos ingressarem no bloco, apenas um dia após a assinatura dos protocolos de adesão, segundo a estatal finlandesa YLE News.

Na terça-feira, os primeiros-ministros da Noruega, Dinamarca e Islândia declararam estar “prontos para apresentar seus instrumentos de ratificação ao Governo dos Estados Unidos da América”, observando que era um “sinal do apoio unânime dos nórdicos à adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN”, e um testemunho de “profundos laços mútuos e relações estreitas entre os países nórdicos”.

“Saúdo a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN e é minha firme convicção que seu sólido compromisso com os direitos humanos e o estado de direito, a tradição democrática e o forte compromisso social serão importantes para a aliança.” escreveu a primeira-ministra islandesa Katrin Jakobsdottir.

Enquanto isso, o primeiro-ministro estoniano Kaja Kallas anunciou no Twitter na quarta-feira que o Riigikogu, o parlamento da Estônia, ratificou a adesão dos dois países à OTAN com “Velocidade da luz” e expressou esperança de que outros aliados o fizessem com a mesma rapidez.













As declarações vêm após a assinatura dos Protocolos ao Tratado do Atlântico Norte sobre a Adesão da Finlândia e da Suécia, onde os embaixadores de todos os 30 membros da OTAN assinaram os protocolos de adesão na sede da aliança em Bruxelas. Agora, todos os estados membros devem ratificar os documentos após os quais Suécia e Finlândia se tornarão membros de pleno direito do bloco.

O Canadá se tornou o primeiro país a ratificar formalmente a Finlândia e a Suécia, o que fez na terça-feira. O primeiro-ministro Justin Trudeau levou poucas horas após a assinatura dos protocolos para anunciar que seu governo havia concordado em ratificá-los.

Cabe agora aos restantes 25 países membros apresentar as suas ratificações. As aprovações restantes podem levar muito mais tempo, no entanto, talvez até vários meses. Enquanto a Alemanha, por exemplo, deve ratificar os documentos na sexta-feira, 8 de julho, a Turquia ainda espera que a Finlândia e a Suécia cumpram um acordo de 10 pontos que assinaram com Ancara na semana passada.













A Turquia tem exigido que os dois países nórdicos abordem uma série de preocupações. O presidente Recep Tayyip Erdogan alertou que ainda pode torpedear as propostas dos países, a menos que eles respondam aos pedidos de extradição de Ancara, retirem os embargos de armas e cessem o apoio a grupos que a Turquia considera organizações terroristas.

Conforme observado pelo secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, tanto a Finlândia quanto a Suécia ainda poderão participar do trabalho da aliança como “convidados” até que todos os Estados membros ratifiquem os protocolos de adesão.

No entanto, somente após a conclusão do processo de ratificação é que os dois países nórdicos poderão desfrutar da proteção da cláusula de defesa da OTAN, que afirma que um ataque a um membro da aliança é um ataque contra todos.