Juiz dos EUA declara ‘invasão’ na fronteira mexicana — CMIO

Autoridades em cinco condados fronteiriços apoiaram a declaração do condado de Kinney de uma “invasão” do sul, a primeira na história dos EUA

O condado de Kinney, no Texas, declarou estado local de desastre, classificando oficialmente a enxurrada de migrantes que atravessam a fronteira mexicana como um “invasão” e solicitando assistência de autoridades estaduais e federais. O juiz do condado de Kinney, Tully Shahan, declarou legalmente a invasão na terça-feira e cinco condados próximos já promulgaram decretos semelhantes ou planejam fazê-lo.

A declaração de Shahan observou que 3,2 milhões de estrangeiros ilegais foram pegos entrando furtivamente nos EUA desde janeiro de 2021, além de mais de 800.000 que evitaram a captura durante esse período. Ele também reivindicou mais de 50 “terroristas conhecidos” havia entrado nos EUA pela fronteira mexicana desde o início de 2022 e citou o “quantidade sem precedentes de tráfico de seres humanos” e o contrabando de drogas como fatores constitutivos de uma invasão.













O xerife do condado de Kinney, Brad Coe, alertou que o condado estava sendo invadido por imigrantes, enquanto outros três xerifes de condados vizinhos concordaram. “Nossos números vão triplicar”, Coe disse a repórteres na terça-feira, lamentando “não podemos sustentar esse tipo de invasão” e apontando para a falta de recursos orçamentários.

Declarar uma invasão sem qualquer iniciativa militar para apoiá-la pode parecer simbólico, especialmente porque o estado de desastre não dura mais de sete dias, a menos que seja renovado, mas é um marco histórico, de acordo com o ex-procurador-geral da Virgínia Ken Cuccinelli. Ele disse à mídia local que esta foi a primeira vez que um juiz considerou legalmente que os EUA estavam sendo invadidos, instando o governador do Texas, Greg Abbott, a aceitar a declaração e enviar funcionários do Departamento de Segurança Pública para afastar as pessoas na fronteira.

Embora reconhecendo que os estados individuais dos EUA não podem travar a guerra, Cuccinelli apontou que “há uma exceção… quando você foi realmente invadido. Isso existe desde o início da constituição. Os estados reservaram esses direitos para si mesmos.”

De fato, a declaração de desastre convida o Governador Abbott a agir sob sua autoridade constitucional como “Comandante-em-chefe das forças militares do Estado” ao declarar a invasão, concedendo-lhe o uso de “todos os recursos e autoridade legalmente disponíveis” que lhe são devidas sob as constituições estaduais e federais, a fim de “prevenir e/ou remover imediatamente todas as pessoas que invadam a soberania do Texas e dos Estados Unidos.”

Os condados de Burnet, DeMitt, Goliad, Medina, Terrell e Uvalde fizeram declarações semelhantes, e o juiz Kinney argumentou que todos os condados fronteiriços deveriam fazer o mesmo.

A imigração ilegal aumentou acentuadamente no ano passado, com mais de três vezes mais migrantes ilegais relatados em 2021 do que em 2020. Somente este ano houve 1,5 milhão de prisões e provavelmente excederá o total de 1,7 milhão do ano passado. Abbott e muitas outras autoridades locais culpam as políticas frouxas de fiscalização nas fronteiras do presidente Joe Biden.

As Nações Unidas declararam no início desta semana que a fronteira EUA-México era a mais mortífera do mundo, com mais de 720 migrantes morrendo ou desaparecendo no processo de tentar atravessar no ano passado, um aumento de mais de 50%. As mortes e desaparecimentos na região foram ainda maiores, com mais de 1.200 transfronteiriços mortos ou desaparecidos na área geral.