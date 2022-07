Biden expurga importante aliado não-OTAN — CMIO

O presidente dos EUA revogará o status especial do Afeganistão, quase um ano após a tomada do Talibã

O presidente dos EUA, Joe Biden, notificou o Congresso na quarta-feira que revogará formalmente o status do Afeganistão como “Grande Aliado Não-OTAN”, quase um ano depois que o último soldado americano deixou o país sob suas ordens – e o governo apoiado por Washington derreteu em Cabul diante do Talibã.

Biden enviou um aviso oficial à Câmara dos Representantes e ao Senado dos EUA sobre sua intenção de rescindir a designação do Afeganistão, disse a Casa Branca. Não ficou claro quando a mudança entrará em vigor.

O Afeganistão foi originalmente designado como MNNA sob o presidente Barack Obama em 2012, mais de uma década depois que os EUA invadiram e derrubaram o governo talibã em Cabul, acusando-o de abrigar o terrorista internacional Osama bin Laden. A designação ajudou Washington a financiar integralmente o orçamento militar de Cabul por anos.

A designação é "um poderoso símbolo da estreita relação que os EUA compartilham com esses países e demonstra nosso profundo respeito pela amizade" para eles, de acordo com o Departamento de Estado. Embora forneça alguns privilégios militares e econômicos, "não implica quaisquer compromissos de segurança para o país designado."













Um total de 20 países e territórios – incluindo Taiwan, uma ilha que a China considera seu território legítimo – receberam formal ou informalmente esse status desde que a categoria foi criada em 1987. Entre os benefícios que os países designados podem esperar estão a capacidade de comprar excedentes dos EUA armas e munições, usar o financiamento dos EUA para comprar ou arrendar equipamentos militares, acesso a contratos de manutenção e a capacidade de participar de projetos de pesquisa do Pentágono com base em custos compartilhados.

A decisão de Biden de revogar o status do Afeganistão não é tão surpreendente quanto atrasada. O último soldado dos EUA deixou o Afeganistão em 30 de agosto de 2021, com o país firmemente nas mãos do Talibã a essa altura. O governo apoiado pelos EUA havia efetivamente entregado Cabul ao Taleban duas semanas antes, resultando na partida planejada das tropas americanas se transformando em uma evacuação em massa envolvendo diplomatas, cidadãos ocidentais e mais de 100.000 afegãos que conseguiram chegar ao aeroporto.

Washington se recusou a reconhecer o novo governo e, desde então, congelou e confiscou parcialmente os ativos do banco central afegão em sua posse.