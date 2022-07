Bancos alemães se preparam para calotes relacionados à energia – Bloomberg – CMIO

Os credores do país estão acumulando dinheiro para apoiar as empresas se a Rússia interromper o fornecimento de gás

Espera-se que os bancos na Alemanha reservem fundos extras para lidar com um potencial aumento de inadimplência se a Rússia cortar o fornecimento de gás natural, disseram várias autoridades bancárias de alto escalão, conforme citado pela Bloomberg.

No caso de uma suspensão completa do fornecimento de gás russo, a maior economia da Europa deverá entrar em recessão e os credores serão obrigados a reforçar os empréstimos corporativos com mais capital, de acordo com o chefe do BNP Paribas Alemanha, Lutz Diederichs, conforme citado pela mídia. Ele repetiu os comentários feitos pela diretora financeira do Commerzbank, Bettina Orlopp, publicados no fim de semana em uma entrevista ao semanário Focus Money.

As principais figuras do setor financeiro estão preocupadas com a manutenção programada no oleoduto Nord Stream, a principal rota de gás que liga a Alemanha à Rússia, já que vários funcionários da UE lançaram dúvidas sobre a possível retomada do fornecimento.













Ambas as cadeias do oleoduto interromperão as operações de reparos anuais de 11 a 21 de julho, disse a operadora na semana passada, acrescentando que o desligamento foi previamente acordado com todos os parceiros.

As medidas de precaução tomadas pelos credores alemães diante das potenciais consequências econômicas decorrentes da atual guerra de sanções entre a Rússia e o Ocidente foram até agora menores do que as grandes reservas que acumularam no auge da pandemia de Covid-19.

A Alemanha é altamente dependente das importações contínuas de energia da Rússia e uma perda completa de acesso ao suprimento afetaria duramente a economia do país.

O presidente-executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, teria dito que tal evento forçaria “uma recessão profunda”.



