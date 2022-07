OMS reavaliará ameaça de varíola dos macacos — CMIO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) deve se reunir novamente para reconsiderar se a varíola dos macacos constitui uma grande emergência de saúde pública, depois que milhares de infecções foram relatadas em 58 países.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse a repórteres na quarta-feira que o comitê de emergência do órgão se reuniria no final deste mês para discutir o vírus raro, apesar de concluir em junho que a varíola dos macacos não era uma doença. “emergência de saúde pública de interesse internacional”.

“Na varíola dos macacos, continuo preocupado com a escala e a disseminação do vírus”. ele disseacrescentando que o pessoal da OMS está “seguindo os dados” e que o comitê se reuniria até a semana de 18 de julho para apresentar atualizações sobre a evolução do surto.

Embora Tedros tenha notado que “teste continua sendo um desafio” e disse que é “muito provável” que um grande número de infecções não é detectado, ele acrescentou que 6.000 casos foram registrados em todo o mundo. Agora visto em 58 países, as infecções dobraram desde maio.













A Europa continua sendo o epicentro do atual surto, representando cerca de 80% dos casos observados em todo o mundo, continuou o chefe da OMS, alertando também que o vírus atingiu alguns países africanos não afetados anteriormente pela varíola, que é endêmica em um punhado das nações do continente.

A OMS não recomendou vacinações em massa contra a varíola dos macacos, sugerindo, em vez disso, aumentar a vigilância do vírus para ajudar os profissionais de saúde a diagnosticá-lo e tratá-lo. No entanto, autoridades nos EUA, Reino Unido, Canadá e outros lugares se prepararam para distribuir imunizações, com a Casa Branca agora com o objetivo de distribuir quase 2 milhões de doses até o final do ano.

O vírus da varíola pode ser transmitido por contato próximo com pessoas infectadas, seus fluidos corporais ou outros materiais contaminados. Os sintomas iniciais incluem febre, dores de cabeça e musculares, linfonodos inchados, calafrios e exaustão e, embora a maioria das infecções se resolva sem doença grave, o vírus é letal em uma pequena porcentagem de casos.