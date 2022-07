Irã dobra desconto de petróleo para a China – mídia — CMIO

A medida visa igualar o custo do petróleo iraniano com o grau dos Urais da Rússia, disseram traders à Bloomberg

O Irã está sendo forçado a descontar ainda mais seu petróleo já barato para competir com a Rússia no mercado chinês, informou a Bloomberg na segunda-feira. Teerã, atingido por sanções, supostamente tem poucas opções para seus embarques de petróleo.

Enquanto isso, as exportações russas para a China atingiram um recorde em maio, superando a Arábia Saudita como o principal fornecedor do maior consumidor de petróleo do mundo. O petróleo russo dos Urais também deslocou alguns barris iranianos, segundo a consultora do setor FGE.

“A única competição entre barris iranianos e russos pode acabar sendo na China, o que funcionaria inteiramente a favor de Pequim”, disse. a fundadora da Vanda Insights em Cingapura, Vandana Hari, disse à agência. “Isso também deve deixar os produtores do Golfo inquietos, vendo seus mercados premiados serem tomados por petróleo com grandes descontos.”

Os dados oficiais da China listam apenas três meses de importações do Irã desde o final de 2020, dois dos quais em janeiro e maio. No entanto, os números da empresa de análise Kpler indicam um fluxo constante de petróleo bruto de mais de 700.000 barris por dia em maio e junho.

Traders disseram à Bloomberg que o petróleo iraniano foi precificado “a quase US $ 10 por barril abaixo dos futuros do Brent para colocá-lo no mesmo nível das cargas dos Urais” que estão programados para chegar à China no próximo mês. Isso se compara a um desconto de cerca de US$ 4 a US$ 5 antes de fevereiro.

Os traders explicaram que o petróleo ESPO menos sulfuroso e de maior qualidade da Rússia é mais caro que o petróleo iraniano, embora ainda seja mais barato que os barris comparáveis ​​do Oriente Médio.

A China está disposta a aceitar petróleo com desconto, apesar de sua origem, reduzindo assim os fluxos de outros fornecedores, observaram.

