Previsão de queda recorde no fornecimento de gás russo para a UE – CMIO

A Agência Internacional de Energia prevê que as entregas diminuirão em mais da metade até 2025

O fornecimento de gás de gasoduto da Rússia para a UE cairá mais da metade nos próximos três anos, disse a Agência Internacional de Energia (AIE) nesta terça-feira.

“Em nossa previsão, suprimentos de oleodutos russos para a União Europeia [will] diminuir mais de 55% até 2025 em comparação com os níveis de 2021, com a Rússia atendendo a 20% da demanda de gás da UE”. afirma o último relatório do mercado de gás da IEA. “Espera-se que a participação do gás russo na demanda de gás da UE caia para apenas 25% em 2022 – seu nível mais baixo em mais de duas décadas”. acrescenta a agência.

De acordo com a AIE, o compromisso da União Europeia de eliminar gradativamente as importações de gás da Rússia, historicamente seu maior fornecedor, está tendo “repercussões globais”.

De acordo com os dados da agência, entre 2009 e 2019, a participação do gás russo (incluindo GNL) na demanda total da UE aumentou de 30% para 47%. No entanto, as consequências das sanções anti-Rússia viram a demanda da Europa por GNL aumentar, levando a “um mercado global excepcionalmente apertado.”













A agência estima que o consumo global de gás natural se contrairá ligeiramente este ano, mas crescerá a uma média de 0,8% ao ano até 2025 em meio ao aumento dos preços e temores de mais interrupções no fornecimento.

Ele diz que os cortes de fornecimento da Gazprom para vários estados membros da UE no início deste ano devido ao descumprimento dos termos de pagamento do rublo contribuíram ainda mais para a incerteza no mercado global de gás.

