Alemães obrigados a racionar água quente – mídia — CMIO

Uma cooperativa habitacional na Saxônia está restringindo o uso de água quente pelos moradores, relata o Bild

Uma cooperativa habitacional na cidade de Dippoldiswalde, na Saxônia, está reduzindo o fornecimento de água quente devido ao aumento drástico dos preços da energia, relata o tablóide alemão Bild, citando uma carta do proprietário aos inquilinos enviada na segunda-feira.

De acordo com o edital, a água quente não estará mais disponível para os 600 apartamentos da cooperativa 24 horas, mas apenas de forma intermitente. Os inquilinos poderão tomar banhos quentes das 4h às 8h, das 11h às 13h e das 17h às 21h. Durante a noite e entre esses horários, sairá água fria das torneiras.

“Não se trata de incomodar os inquilinos, mas de nos ajustar ao que talvez não possamos pagar no próximo ano”, disse. Falk Kuhn-Meisegeier, membro do conselho, disse à Agência de Imprensa Alemã, acrescentando: “Queremos que os inquilinos passem bem por esta crise. A vida já é cara o suficiente do jeito que é.”

No fim de semana, o chefe do meio ambiente da cidade de Hamburgo alertou que a água quente pode ser racionada na cidade em caso de escassez aguda de gás.













O chefe da Federação Alemã de Sindicatos, Yasmin Fahimi, acrescentou mais um aviso de que “indústrias inteiras correm o risco de entrar em colapso permanente: alumínio, vidro, a indústria química”, devido aos cortes de gás russos.

No mês passado, a fornecedora de energia russa Gazprom anunciou que foi forçada a reduzir em 60% os fluxos de gás natural para a Alemanha através do gasoduto Nord Stream, porque as turbinas da Siemens de sua estação de bombeamento de Portovaya em Vyborg estavam presas em Montreal, para onde foram enviadas para manutenção. . As peças estão sob as sanções do Canadá à Rússia, e Ottawa diz que não pode devolvê-las sem violar as restrições.

Uma interrupção completa dos fluxos de gás russo tornaria extremamente difícil para a Alemanha aumentar os níveis de armazenamento de gás para os 90% desejados quando o inverno chegar. O nível atual supostamente está em 61%.

Em 11 de julho, a Gazprom fechará o Nord Stream por 10 dias para manutenção programada. Durante este período, todos os fluxos de gás para a Alemanha através do gasoduto serão interrompidos.

