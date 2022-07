Preços de energia da UE atingem alta histórica – FT — CMIO

Os preços da eletricidade quadruplicaram devido ao aumento dos custos do gás, relata o Financial Times

Os preços da eletricidade na Europa atingiram seu nível mais alto já registrado, informou o Financial Times na terça-feira, citando o aumento do custo do gás natural em meio à incerteza sobre o fornecimento russo.

A energia base alemã para entrega no próximo ano, que é o preço de referência europeu, foi negociada a € 325 (US$ 334) por megawatt-hora (MWh) na segunda-feira, superando assim o recorde anterior estabelecido em dezembro, escreve o jornal. Em julho passado, o preço ficou em pouco mais de € 81 ($ 83) por megawatt-hora. O contrato equivalente na França dobrou para € 366 (US$ 377) por MWh desde o início do ano, acrescenta o FT.

Os preços da eletricidade são influenciados pelo custo do gás natural, que é usado para gerar energia. Os preços do gás na Europa ultrapassaram US$ 1.800 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde o início de março na terça-feira, já que os trabalhadores de petróleo e gás na Noruega entraram em greve por causa dos salários, afetando assim a produção.

De acordo com o FT, a situação foi agravada por problemas de manutenção em um grande número de usinas nucleares da França, devido aos quais países vizinhos estão queimando gás adicional para gerar eletricidade para o país.













Além disso, o gasoduto Nord Stream 1 entre a Rússia e a Alemanha está programado para fechar para manutenção na próxima semana. Moscou já teve que reduzir o fluxo através do gasoduto em 60% no mês passado devido a problemas técnicos causados ​​pelas sanções ocidentais, mas muitos na UE temem que após o desligamento planejado o fluxo de gás não seja reativado.

A Alemanha desencadeou a segunda etapa de seu plano de emergência de três níveis no mês passado. A terceira etapa exigiria o racionamento de gás para residências e instalações industriais. Uma cooperativa habitacional na Saxônia já teria introduzido o racionamento de água quente, com advertências semelhantes emitidas também em Hamburgo.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT