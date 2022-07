Crise de energia elevando os preços do gás na Europa – CMIO

Os preços do gás natural na Europa subiram para o nível mais alto em quase quatro meses na terça-feira, à medida que a crise energética do continente se intensifica.

Os futuros de referência atrelados ao TTF, o preço do gás no atacado europeu, saltaram 8% para mais de US$ 1.800 por mil metros cúbicos ou € 175 por megawatt-hora em termos domésticos. Esse é o nível mais alto desde o início de março e cinco vezes mais do que no ano passado.

Os preços subiram quando os trabalhadores de petróleo e gás na Noruega, o segundo maior fornecedor da Europa depois da Rússia, entraram em greve por causa dos salários. Segundo a Reuters, a ação industrial pode reduzir as exportações de gás do país em quase 60% ao longo desta semana.













Isso ocorre à medida que cresce a incerteza sobre o fluxo de gás da Rússia para a Europa. No mês passado, a Gazprom reduziu seus suprimentos através do oleoduto Nord Stream para a Alemanha, citando problemas técnicos decorrentes de sanções relacionadas à Ucrânia. O gasoduto também deve fechar para sua manutenção anual de 10 dias na próxima semana, com muitos na UE temendo que o fluxo de gás não seja reativado.

Em 7 de março, duas semanas após o início da operação militar russa na Ucrânia, os preços do gás na Europa atingiram um máximo histórico de US$ 3.900 por mil metros cúbicos.

