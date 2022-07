Reino Unido instado a se preparar para tempestade econômica – CMIO

O Banco da Inglaterra (BoE) alertou na terça-feira que as perspectivas econômicas para a Grã-Bretanha se deterioraram desde o início do ano, pedindo aos credores do país que reservem mais capital para absorver choques nos mercados.

“As perspectivas econômicas para o Reino Unido e globalmente se deterioraram materialmente”, disse. disse o BoE em seu Relatório de Estabilidade Financeira. “Os preços de bens essenciais, como alimentos e energia, aumentaram acentuadamente no Reino Unido e globalmente, e as perspectivas de crescimento pioraram”, disse. acrescentou, culpando o conflito na Ucrânia pela crise.

De acordo com o comunicado, os preços mais altos, o crescimento mais fraco e as condições de financiamento mais apertadas tornarão mais difícil para famílias e empresas pagarem ou refinanciarem dívidas. “Dado isso, esperamos que as famílias e as empresas fiquem mais sobrecarregadas nos próximos meses. Eles também serão mais vulneráveis ​​a novos choques”, disse. o banco central elaborou.

Apesar do agravamento da crise do custo de vida, com a inflação caminhando para dois dígitos, o regulador expressou confiança de que os bancos são resilientes às vulnerabilidades da dívida entre famílias e empresas. Instou-os a aumentar sua reserva de capital para 2%, o que significa que precisarão de mais US$ 13,2 bilhões em dinheiro.

“As perspectivas estão sujeitas a uma incerteza considerável e há uma série de riscos negativos que podem afetar adversamente a estabilidade financeira do Reino Unido”. disse o BoE.

A inflação na Grã-Bretanha deve subir para 11% no final deste ano e a taxa básica de juros do banco central pode chegar a 3% até o final de 2023, alertam economistas.

