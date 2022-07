País africano mira moeda de ouro — CMIO

Buscando conter a inflação, que atingiu 191% em junho, o Banco Central do Zimbábue anunciou na segunda-feira que começará em breve a emitir moedas de ouro. O governo de Harare espera que isso reduza a demanda por dólares americanos e pelo menos retarde a desvalorização da moeda local, mas o público em geral não parece convencido.

O presidente do Banco Central, John Mangudya, disse que as moedas devem estar disponíveis no final de julho por meio de bancos locais e casas de câmbio. Chamadas de Mosi-oa-Tunya, em homenagem às Cataratas Vitória, elas conterão uma onça troy de ouro e servirão como moeda legal, conversíveis em dinheiro local e internacionalmente.

“As moedas de ouro estarão disponíveis para venda ao público tanto em moeda local quanto em dólares americanos e outras moedas estrangeiras a um preço baseado no preço internacional prevalecente do ouro e no custo de produção”. Mangudya disse em um comunicado.

De acordo com a resolução do Comitê de Política Monetária de 24 de junho de 2022 para introduzir moedas de ouro no mercado como reserva de valor, o Banco da Reserva do Zimbábue @ReserveBankZIM deseja aconselhar o público sobre as principais características e características da moeda de ouro. pic.twitter.com/BwR0DDHO2V — Ministério da Informação, Publicidade e Radiodifusão (@InfoMinZW) 4 de julho de 2022

O Banco Central espera que o uso das moedas como reserva de valor reduza a demanda por dólares americanos, que Harare culpa pelo contínuo colapso da moeda nacional, conhecida como Zimdollar ou zollar (ZWL). Enquanto isso, Mangudya delineou planos para tratar o dólar americano como moeda legal pelos próximos cinco anos. Na semana passada, o Banco Central elevou os juros de 80% para 200%.

“O ouro é caro”, O comerciante de moedas Munesu Mandiopera disse ao The Guardian, quando perguntado sobre a nova moeda. “Muitos continuarão a manter seu dinheiro em casa. Este é mais um movimento fracassado do governo.”













A medida ocorre quando os EUA e a China estão mostrando interesse renovado no Zimbábue – principalmente por seus depósitos de lítio, o maior da África e o quinto maior do mundo. A mina de Bikita, na província de Masvingo, tem cerca de 11 milhões de toneladas do metal mais comumente usado em baterias. O Sinomine Resource Group da China comprou recentemente a mina por US$ 180 milhões e anunciou no mês passado que investiria outros US$ 200 milhões para expandir as operações.

Enquanto isso, o presidente dos EUA, Joe Biden, nomeou um diplomata veterano que serviu na Ucrânia, no Reino Unido e na Turquia como o próximo embaixador americano no Zimbábue. O posto atual de Pamela Tremont era como encarregado de negócios na Suécia, durante o qual o país tradicionalmente neutro anunciou que desejava ingressar na OTAN.

O dólar original do Zimbábue, introduzido em 1980, começou no mesmo nível da moeda dos EUA, mas foi negociado a 100:1 em 2000. Quando a quarta iteração do dólar do Zimbábue foi abandonada, em setembro de 2009, estava sendo negociado a 300 trilhões de ZWR para um dólar americano.