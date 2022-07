Rali do rublo chega a uma parada brusca — CMIO

A moeda russa continuou a cair na quarta-feira, caindo para seu ponto mais baixo desde o final de maio em relação ao dólar americano e ao euro.

O rublo estava 4,5% mais fraco em relação ao dólar em 63,90, após atingir 64,95, seu ponto mais fraco desde 30 de maio. Ele caiu 3,5% em relação ao euro, caindo para uma baixa de cinco semanas.

Há uma semana, o rublo atingiu máximas de sete anos em relação às principais moedas, mas desde então caiu mais de 20% em meio a preocupações de que sua força esteja prejudicando a receita da Rússia com a exportação de commodities e outros bens cotados em dólares e euros.

Especialistas dizem que, se a queda de três dias do rublo continuar, isso pode aliviar a pressão sobre o Banco Central da Rússia para cortar as taxas de juros e relaxar os controles de capital para manter a moeda negociada dentro da faixa desejada pelos formuladores de políticas. Um rublo forte pode ser ruim para o orçamento da Rússia, que recebe receitas substanciais de impostos sobre energia denominados em moedas estrangeiras, mas as gasta em rublos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Governo russo dividido sobre méritos do rublo forte

Enquanto isso, o presidente da Associação de Mercados Financeiros ACI Rússia, Evgeny Yegorov, expressou confiança de que a atual taxa de câmbio do rublo é forte. Ele disse à RIA Novosti que, apesar do rublo perder mais de 15% em valor nas últimas três sessões, a volatilidade permanece tão alta que as chances de o rublo se fortalecer ou enfraquecer em relação ao dólar são quase as mesmas.

O rublo caiu para mínimos recordes em março devido à pressão das sanções ocidentais, mas se recuperou dramaticamente. A moeda russa subiu 143% entre o início de março e o final de junho, e foi nomeada pela Bloomberg a moeda com melhor desempenho do mundo este ano.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT