EUA miram no petróleo iraniano — CMIO

Na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA colocou na lista negra vários exportadores de petróleo iranianos e supostas empresas de fachada na China e nos Emirados Árabes Unidos, acusando-os de evadir a proibição de exportação de produtos petroquímicos iranianos para o leste da Ásia. A medida ocorre após o fracasso das negociações sobre o restabelecimento do acordo nuclear, no qual Teerã exigiu que os EUA suspendessem as sanções impostas quando Washington o repudiou unilateralmente.

“Enquanto os EUA estão comprometidos em alcançar um acordo com o Irã que busca um retorno mútuo ao cumprimento do Plano de Ação Abrangente Conjunto [JCPOA]continuaremos a usar todas as nossas autoridades para impor sanções à venda de petróleo e petroquímicos iranianos”, disse Brian Nelson, o subsecretário de terrorismo e inteligência financeira, referindo-se ao título oficial do acordo nuclear.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro (OFAC) anunciou sanções contra 15 indivíduos e empresas com sede no Irã, nos Emirados e na China, acusando-os de fugir do embargo dos EUA para exportar “produtos petroquímicos, no valor de centenas de milhões de dólares, para empresas em todo o leste da Ásia.”

Os americanos estão impedidos de fazer qualquer negócio com os indivíduos e entidades sancionados, e suas propriedades nos EUA devem ser bloqueadas e relatadas ao OFAC. Os EUA impõem sanções sob os poderes executivos, não exigindo nem o devido processo nem provas.













As sanções mais recentes ocorrem apenas uma semana antes do presidente dos EUA, Joe Biden, visitar Israel e Arábia Saudita e discutir medidas contra o Irã, entre outras coisas. Israel tem sido o principal crítico do JCPOA, acusando o Irã de conspirar para obter uma arma nuclear – algo que Teerã negou repetidamente.

O JCPOA foi assinado pelo Irã, EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha em julho de 2015 e impôs limitações aos programas nucleares civis de Teerã para que não pudessem alcançar aplicações militares. Em troca, as sanções da ONU contra o Irã foram removidas. Devido à oposição no Congresso, o presidente Barack Obama não pôde aprovar o JCPOA como tratado, deixando-o vulnerável ao repúdio de seu sucessor Donald Trump. O desejo declarado publicamente de Biden de restaurar o acordo não se traduziu em sucesso diplomático, no entanto.

As últimas rodadas de negociações nucleares, organizadas pelo Catar, terminaram na semana passada em outro impasse. O enviado dos EUA acusou Teerã de fazer novas exigências e se recusar a cumprir o acordo, enquanto o governo iraniano apontou que Washington deixou o acordo em 2018 e deve ele próprio retornar ao cumprimento – inclusive removendo as sanções – antes de esperar que o Irã faça o acordo. mesmo.