Ex-presidente russo Medvedev: ideia de punir um país com maior potencial nuclear é absurda

“Quanto estava no Vietnã, os colegas locais me lembraram de que as perdas totais da guerra com os norte-americanos alcançaram três milhões de pessoas. Todas essas mortes estão na consciência dos assassinos dos Estados Unidos, que cinicamente intervieram no país, localizado a vários milhares de quilómetros de seu território nacional, para alcançar os seus objetivos imperialistas. Um país que não representava para eles nenhum perigo, não fazia e não planejava fazer parte de nenhum bloco militar e não era rival dos EUA na arena internacional”, destacou o vice-presidente do Conselho de Segurança russo.