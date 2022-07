Coreia do Sul quer 'punir rápida e firmemente' a Coreia do Norte se realizar provocações

Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul, ordenou na quarta-feira (6) as Forças Armadas do país a “punirem rápida e firmemente” a Coreia do Norte em caso de provocações, relatou o gabinete da presidência, citado pela agência sul-coreana Yonhap.

A declaração foi dada em uma reunião com os comandantes dos três ramos das Forças Armadas sul-coreanas, na qual o presidente sublinhou a necessidade de “assegurar uma forte capacidade de defesa para proteger a segurança e o interesse nacional do país em um momento em que as incertezas de segurança na República da Coreia e no Nordeste da Ásia estão crescendo mais do que nunca”.

Em meio ao aumento do número de testes de mísseis de diferentes alcances pela Coreia do Norte e possíveis preparações para o primeiro teste nuclear desde 2017, o presidente da Coreia do Sul sublinhou que “qualquer provocação” de Pyongyang enfrentará uma resposta unida da Coreia do Sul e dos EUA, e delineou uma resposta “de três eixos” para conter o uso de armas nucleares e mísseis do vizinho do Norte.